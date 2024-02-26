Представители Армении и Азербайджана встретятся в Берлине - Mediamax.am

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Представители Армении и Азербайджана встретятся в Берлине


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Ереван /Медиамакс/. Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине.

Как сообщила пресс-служба МИД Армении, встреча состоится в соответствии с договоренностью, достигнутой на трехсторонней встречи в Мюнхене.

 

17 февраля в рамках Мюнхенского форума по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой была достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором.

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