Представители Армении и Азербайджана встретятся в Берлине

Ереван /Медиамакс/. Встреча делегаций министров иностранных дел Армении и Азербайджана состоится 28-29 февраля в Берлине.

Как сообщила пресс-служба МИД Армении, встреча состоится в соответствии с договоренностью, достигнутой на трехсторонней встречи в Мюнхене.

17 февраля в рамках Мюнхенского форума по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева, на которой была достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором.