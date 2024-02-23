Посол США: Мы рядом с Арменией

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Кристина Квин заявила, что «США продолжают работать с лидерами Армении и Азербайджана над установлением прочного мира».
«В 2023 году Армения подвергалась вызовам. Несмотря на них, армяно-американское сотрудничество является прочным и продолжает крепнуть»,- заявила посол США в видеообращении по случаю первого года ее пребывания в должности.
Она отметила, что США являются партнером и другом Армении.
«Моя ежедневная работа направлена на то, чтобы помочь Армении построить свое благополучие как сильного и независимого члена сообщества демократических государств мира», - заявила Кристина Квин.
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