Посол США: Мы рядом с Арменией - Mediamax.am

1225 просмотров

Посол США: Мы рядом с Арменией


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Кристина Квин заявила, что «США продолжают работать с лидерами Армении и Азербайджана над установлением прочного мира».

«В 2023 году Армения подвергалась вызовам. Несмотря на них, армяно-американское сотрудничество является прочным и продолжает крепнуть»,- заявила посол США в видеообращении по случаю первого года ее пребывания в должности.

 

Она отметила, что США являются партнером и другом Армении.

 

«Моя ежедневная работа направлена на то, чтобы помочь Армении построить свое благополучие как сильного и независимого члена сообщества демократических государств мира», - заявила Кристина Квин.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Февраль 23, 2024 14:33
Лекорню: «Нависшие над Арменией угрозы заставляют двигаться быстрее»

Армия и Полиция | Февраль 23, 2024 12:33
Минобороны Армении: «Имеем право сотрудничать как с Францией, так и с Ираном»

Армия и Полиция | Февраль 23, 2024 11:54
Франция может продать ракеты Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024