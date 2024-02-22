Азербайджан должен «развеять двусмысленность», заявил Макрон

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «недавние инциденты в Сюнике доказывают, что опасность эскалации остается реальной».

Об этом президент Франции заявил 21 февраля в Париже перед встречей с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Елисейском дворце.

«Франция сожалеет, что в результате стрельбы 12 февраля был ранен азербайджанец, что также было признано руководством Армении с полной прозрачностью, но Франция выражает сожаление по поводу непропорционального ответного удара со стороны Азербайджана, в результате которого с армянской стороны погибло четыре военнослужащих, а один военнослужащий получил ранение. Франция продолжит поддерживать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Мы убеждены, что этого можно достичь только путем уважения международного права, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

На встрече в Праге в 2022 году Вы с Алиевым подтвердили свою приверженность Алма-Атинской декларации, и нужно, чтобы Азербайджан развеял двусмысленность. Думаю, что более чем необходимо, чтобы Азербайджан развеял двусмысленность относительно территориальной целостности Армении, относительно карт, затем должна быть проведена добросовестная работа по делимитации и демаркации границ, что послужит основой для отвода сил с обеих сторон границы», - сказал Макрон.

«Вы упомянули состоявшуюся в Праге 6 октября 2022 года четырехстороннюю встречу, где, по сути, были подчеркнуты краеугольные принципы регионального мира и стабильности. Уверен, что при соблюдении этих принципов мир между Арменией и Азербайджаном действительно достижим и реалистичен. И еще раз подчеркиваю нашу приверженность достигнутым договоренностям» - сказал Никол Пашинян.