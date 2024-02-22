«Необоснованная критика в адрес миссии ЕС недопустима» - Mediamax.am

1059 просмотров

«Необоснованная критика в адрес миссии ЕС недопустима»


Фото: https://eurasianet.org/


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что «необоснованная критика в адрес миссии Евросоюза со стороны разных стран недопустима».

«Мы поддерживаем миссию в полной реализации ее мандата. По нашему мнению, миссия способствует стабильности в регионе и является важным фактором обеспечения прозрачности текущих событий»,- заявил секретарь Совбеза на мероприятии, посвященном годовщине начала работы наблюдательной миссии ЕС в Армении.

 

По словам Григоряна, миссия является одним из важнейших звеньев сотрудничества с ЕС: «Она подняла отношения Еревана и Брюсселя на новый уровень и оказала положительное влияние на формирование позитивного мнения армянской общественности о ЕС».

 

В то же время, Григорян отметил, что Армения не хочет быть исключительно «потребителем безопасности».

 

«Армения готова внести свой вклад в гражданские миссии общей политики безопасности и обороны ЕС. Если раньше сотрудничество с ЕС основывалось на экономических и институциональных реформах, то сегодня сотрудничество Армения-ЕС расширилось и включает безопасность в качестве важного направления сотрудничества. Мы рассматриваем ЕС и его государства-члены как важных партнеров для безопасности и диверсификации экономики Армении»,- сказал Армен Григорян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Февраль 22, 2024 14:08
Опубликована программа конференции Robust Armenia и список партнеров

Внешняя политика | Февраль 22, 2024 09:12
Азербайджан должен «развеять двусмысленность», заявил Макрон

Политика | Февраль 21, 2024 16:37
Секретарь Совбеза: Армения диверсифицирует свою безопасность
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024