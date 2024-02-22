«Необоснованная критика в адрес миссии ЕС недопустима»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил сегодня, что «необоснованная критика в адрес миссии Евросоюза со стороны разных стран недопустима».

«Мы поддерживаем миссию в полной реализации ее мандата. По нашему мнению, миссия способствует стабильности в регионе и является важным фактором обеспечения прозрачности текущих событий»,- заявил секретарь Совбеза на мероприятии, посвященном годовщине начала работы наблюдательной миссии ЕС в Армении.

По словам Григоряна, миссия является одним из важнейших звеньев сотрудничества с ЕС: «Она подняла отношения Еревана и Брюсселя на новый уровень и оказала положительное влияние на формирование позитивного мнения армянской общественности о ЕС».

В то же время, Григорян отметил, что Армения не хочет быть исключительно «потребителем безопасности».

«Армения готова внести свой вклад в гражданские миссии общей политики безопасности и обороны ЕС. Если раньше сотрудничество с ЕС основывалось на экономических и институциональных реформах, то сегодня сотрудничество Армения-ЕС расширилось и включает безопасность в качестве важного направления сотрудничества. Мы рассматриваем ЕС и его государства-члены как важных партнеров для безопасности и диверсификации экономики Армении»,- сказал Армен Григорян.