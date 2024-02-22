Пашинян встретится в Париже с Макроном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл во Францию с двухдневным рабочим визитом.
Пресс-служба правительства сообщила, что сегодня планируется встреча Никола Пашиняна с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Вечером премьер-министр Армении и президент Франции вместе с супругами будут присутствовать на церемонии перезахоронения праха армянского героя Движения Сопротивления Мисака Манушяна в Пантеоне величайших деятелей Франции.
Церемония пантеонизации Мисака Манушяна состоится 21 февраля, по случаю 80-летия со дня казни Манушяна и его однополчан.
Мисак Манушян упокоится рядом с такими великими французами как Виктор Гюго, Жан-Жак Руссо, Мария и Пьер Кюри, Эмиль Золя, Александр Дюма и другие.
Премьер-министр Пашинян также проведет встречи с председателем Сената Франции, премьер-министром и мэром Парижа», - говорится в сообщении.
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