Пашинян подчеркнул важность миссии ЕС на границе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с командующим гражданскими операциями Службы внешних действий Евросоюза Стефано Томатом подчеркнул важность деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Никол Пашинян отметил, что эффективная деятельность миссии способствует обеспечению мира и стабильности в регионе.

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян и Стефано Томат коснулись результатов наблюдательной миссии ЕС и вопросов, связанных с ее дальнейшей деятельностью.