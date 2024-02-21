Пашинян подчеркнул важность миссии ЕС на границе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с командующим гражданскими операциями Службы внешних действий Евросоюза Стефано Томатом подчеркнул важность деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.
Никол Пашинян отметил, что эффективная деятельность миссии способствует обеспечению мира и стабильности в регионе.
Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян и Стефано Томат коснулись результатов наблюдательной миссии ЕС и вопросов, связанных с ее дальнейшей деятельностью.
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