Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Мюнхен.

Премьер примет участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности, проведет ряд встреч с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба правительства.

Медиамакс отмечает, что в 2023 году в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и госсекретаря США. Никол Пашинян также принял участие в обсуждении вопросов безопасности региона в рамках панельной дискуссии с участием премьер-министра Грузии, президента Азербайджана и генерального секретаря ОБСЕ.