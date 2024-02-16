Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Мюнхен.
Премьер примет участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности, проведет ряд встреч с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба правительства.
Медиамакс отмечает, что в 2023 году в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и госсекретаря США. Никол Пашинян также принял участие в обсуждении вопросов безопасности региона в рамках панельной дискуссии с участием премьер-министра Грузии, президента Азербайджана и генерального секретаря ОБСЕ.
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