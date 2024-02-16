Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности - Mediamax.am

360 просмотров

Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Мюнхен.

Премьер примет участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности, проведет ряд встреч с зарубежными партнерами, сообщает пресс-служба правительства.

 

Медиамакс отмечает, что в 2023 году в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и госсекретаря США. Никол Пашинян также принял участие в обсуждении вопросов безопасности региона в рамках панельной дискуссии с участием премьер-министра Грузии, президента Азербайджана и генерального секретаря ОБСЕ.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 16, 2024 10:33
Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Регион | Февраль 16, 2024 09:19
Иран выступает против присутствия «чужаков» в регионе

Регион | Февраль 16, 2024 09:11
Главы МИД Турции и Грузии обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024