Москва призывает Ереван вернуться к работе в рамках ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. В Москве исходят из того, что «возвращение к полноценным консультациям, дискуссиям и обсуждениям в рамках ОДКБ отвечает прежде всего интересам народа Армении и армянского государства».

«Объективно альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении не просматривается. Тем более, что страны-члены ОДКБ всегда были и остаются открытыми для оказания содействия Еревану. В свое время Армении предлагались и меры военно-технического характера, и меры, связанные с подготовкой профильного персонала, и направление мониторинговой миссии ОДКБ в приграничные районы между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, на том этапе эти идеи и предложения не были одобрены и не получили реализации», - сказал замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

«Мы исходим из того, что будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион - общий дом. Ни США, ни Франция, ни государства Евросоюза к таковым странам не относятся. Соответственно, мы считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, «западников», к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время. В Закавказье интересы Запада связаны не с тем, чтобы помочь Армении в нормализации отношений с Азербайджаном и добиться прочного мира и стабильности, а с тем, чтобы выдавить из этого процесса Россию и создать в непосредственной близости от ее границ еще один очаг напряженности», - сказал российский дипломат.