Пашинян: Баку не отказался от перспективы войны c Арменией

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Азербайджан не проявляет никакой заинтересованности в обеспечении стабильности и безопасности на границе».

«Намерения Азербайджана остаются прежними: проводить политику военного принуждения. Азербайджан говорит: «Дайте мне то, что я хочу, путем переговоров, иначе я возьму это силой».

Чего хочет Азербайджан? Азербайджан регулярно говорит о 4 селах, в то же время отказываясь признавать, что под азербайджанской оккупацией находится зона жизненной необходимости 31 неанклавного села Армении.

Наша позиция конструктивна: чтобы войска отошли с нынешних позиций, необходимо воспроизвести границу Армения-Азербайджан на карте и «на земле» и отвести войска обеих стран от этой границы.

Официальный Баку пытается сформулировать эту реальность таким образом, чтобы азербайджанские войска не отступали с территорий 31 села Армении, и это

неконструктивная позиция», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства.

«Мы согласны провести демаркацию границы по регионам, воспроизведя границу на каждом участке, а затем провести корректировку расположения войск, оставив вопросы эксклавов на последний этап.

Есть два варианта: проводится демаркация по всей границе, и мы переходим к ее реализации, и второй вариант - мы делим границу на части и продвигаемся вперед по частям. В принципе, оба варианта для нас приемлемы.

Азербайджан может уклониться от этого по одной причине - начать военные действия на некоторых участках границы с перспективой превратить военную эскалацию в полномасштабную войну против Армении», - сказал Никол Пашинян.

Он также отметил, что заявления Азербайджана относительно законодательной базы Армении «являются нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела нашей страны».

«Комментарии о том, что в законодательстве Армении есть положение, препятствующее подписанию мирного договора, не имеют ничего общего с реальностью. В законодательстве Армении нет положения, препятствующего реализации мирного договора, и это не только политическая, но и экспертная оценка», - сказал Никол Пашинян.