США продолжат попытки сблизить позиции Еревана и Баку

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что США продолжат попытки сблизить позиции Армении и Азербайджана.
Об этом американский дипломат заявил, комментируя пограничный инцидент 13 февраля, в результате которого армянская сторона потеряла 4 военнослужащих.
«Эта напряженность указывает на важность дополнительных дипломатических усилий, но я не хочу сейчас спекулировать на каких-то конкретных действиях, поэтому мы продолжим попытки сблизить позиции сторон», - заявил Джеймс О'Брайен.
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