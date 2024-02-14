США продолжат попытки сблизить позиции Еревана и Баку

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что США продолжат попытки сблизить позиции Армении и Азербайджана.

Об этом американский дипломат заявил, комментируя пограничный инцидент 13 февраля, в результате которого армянская сторона потеряла 4 военнослужащих.

«Эта напряженность указывает на важность дополнительных дипломатических усилий, но я не хочу сейчас спекулировать на каких-то конкретных действиях, поэтому мы продолжим попытки сблизить позиции сторон», - заявил Джеймс О'Брайен.