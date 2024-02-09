Захарова заявила о «консолидации общества» в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Trend, выступая сегодня в Совете Федерации, Захарова сказала:

«Количество кандидатов, их платформы - ничего не важно, кроме одного - политической ангажированности. У меня один вопрос к БДИПЧ ОБСЕ. Они вообще что-нибудь слышали о понятии консолидации общества в критически важный для государства момент? По-моему, ничего не слышали. А если ничего не слышали, значит они понятия не имеют, как можно наблюдать за выборами».