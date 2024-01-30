Обсужден деятельность наблюдательской миссии ЕС - Mediamax.am

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Обсужден деятельность наблюдательской миссии ЕС


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Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава гражданской наблюдательской миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер обсудили деятельность миссии.

«Рассмотрев решение Европейского совета об увеличении численности персонала гражданской наблюдательной миссии ЕС, собеседники подчеркнули, что работа миссии имеет важную роль для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - говорится в сообщении аппарата Совета безопасности.

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