Обсужден деятельность наблюдательской миссии ЕС

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и глава гражданской наблюдательской миссии Евросоюза в Армении Маркус Риттер обсудили деятельность миссии.
«Рассмотрев решение Европейского совета об увеличении численности персонала гражданской наблюдательной миссии ЕС, собеседники подчеркнули, что работа миссии имеет важную роль для обеспечения стабильности и безопасности в регионе», - говорится в сообщении аппарата Совета безопасности.
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