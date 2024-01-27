Грузия и Армения стали стратегическими партнерами

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подписали 26 января в Тбилиси «Декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией».

Выступая с заявлением по итогам заседания двусторонней межправительственной комиссии, Ираклий Гарибашвили, в частности, сказал:

«Еще летом прошлого года мы анонсировали, что подпишем меморандум о стратегическом партнерстве. Мы традиционно и исторически очень крепкие союзники, друзья, а не просто соседи, у нас очень хорошее партнерство, мы сотрудничаем по всем направлениям. Де-факто мы и так были стратегическими друзьями и стратегическими партнерами. Сегодня уже можно сказать, что эта данность получила официальное оформление».

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил:

«Сегодня межгосударственные отношения Армении и Грузии ознаменовались знаковым событием: мы подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией. Это достижение является результатом наших совместных усилий и работы на протяжении последних нескольких лет и отражает нашу общность и целеустремленность. В то же время это достижение еще раз указывает на необходимость умножать наши усилия, а не ограничиваться достигнутым».