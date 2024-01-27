Пашинян: «Надеюсь, что после выборов в Азербайджане переговоры пойдут полным ходом» - Mediamax.am

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Пашинян: «Надеюсь, что после выборов в Азербайджане переговоры пойдут полным ходом»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси подчеркнули, что «воинственная риторика не способствует процессу урегулирования».

«Надеюсь, что после президентских выборов в Азербайджане переговорный процесс пойдет полным ходом на основе уже согласованных принципов и проведет к заключению мирного договора», - сказал Никол Пашинян.

 

Он отметил, что представил своему грузинскому коллеге проект «Перекресток мира»,  автором которого является правительство Армении, который «направлен на содействие региональным связям, уважение суверенитета и равенства государств, а также принципов взаимности».

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