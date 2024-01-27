Пашинян отправится с рабочим визитом в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Грузию.

Пресс-служба правительства сообщила, что в Тбилиси пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

Запланирована также отдельная встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.