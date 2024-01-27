Пашинян отправится с рабочим визитом в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Грузию.
Пресс-служба правительства сообщила, что в Тбилиси пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.
Запланирована также отдельная встреча Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.