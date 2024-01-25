Лавров: «Вопрос миротворцев уже не касается армянской стороны»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заявил о том, что Запад пытается вытеснить Россиию из процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Лавров напомнил, что на высшем уровне согласованы несколько армяно-азербайджано-российских документов, в которых определены ключевые параметры урегулирования, в том числе вопрос о делимитации границ, разблокирования торговых и транспортных маршрутов и подписание мирного договора.

«В последнее время мы видим, как уже после достижения всех этих договоренностей западные коллеги решили, что как-то неправильно, что на этом направлении России удается достичь прогресса. Они стали заманивать армян и азербайджанцев то в Брюссель, то в Париж, то в Вашингтон, то в Прагу. Кстати, в Чехии в 2022 году премьер-министр Армении подписал документ, в котором сказано, что он признает территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года. Это означает, что Нагорно-Карабахская автономная область (как тогда назывался Карабах) является неотъемлемой частью Азербайджана. Для нас это стало сюрпризом. До этого обсуждались разные варианты окончательного решения проблемы статуса Карабаха, но премьер-министр Армении сделал это самостоятельно. С тех пор вопрос о статусе, о том, что из себя представляет Карабах, закрыт.

У нас там остаются миротворцы, даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Этот вопрос уже не касается армянской стороны. Это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Президенты обсуждали эту тему, они сошлись во мнении, что на данном этапе присутствие российских миротворцев играет позитивную роль для укрепления стабильности, доверия в регионе и содействия возвращению жителей Карабаха, которые захотят это сделать», - сказал глава МИД России.