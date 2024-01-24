Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Закавказье

Ереван /Медиамакс/. 22 января на встрече в Нью-Йорке министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию в Закавказье.

«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», - говорится в сообщении МИД России.

В тот же день замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил актуальную обстановку в Закавказье, Центральной Азии и на Украине.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе», - отметили в МИД России.

С турецким послом провел встречу и замглавы МИД России Андрей Руденко. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.