Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Закавказье - Mediamax.am

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Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Закавказье


Фото: https://www.usmuslims.com/


Ереван /Медиамакс/. 22 января на встрече в Нью-Йорке министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию в Закавказье.

«Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего, по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Черного моря, а также в Закавказье», - говорится в сообщении МИД России.

 

В тот же день замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил актуальную обстановку в Закавказье, Центральной Азии и на Украине.

 

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе», - отметили в МИД России.

 

С турецким послом провел встречу и замглавы МИД России Андрей Руденко. «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

 

 

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