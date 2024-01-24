Баку обвинил Борреля в применении «двойных стандартов»

Ереван /Медиамакс/. В Азербайджане заявили, что «угрожающая риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля является ярким примером двойных стандартов».

«Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Жозепом Боррелем. Явное искажение фактов Верховным представителем ЕС и такая угрожающая риторика является ярким примером двойных стандартов, еще больше обостряющим отношения между Азербайджаном и ЕС», - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что Боррель «не только полностью искажает взгляды президента Азербайджана Ильхама Алиева на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует военизированную и агрессивную политику в отношении Азербайджана».

«Азербайджан будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз», - добавил Гаджизаде.

«Последние территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемым и обернется серьезными последствиями для наших отношений с Азербайджаном», - заявил

22 января Жозеп Боррель.