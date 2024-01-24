Европейский Союз обеспокоен территориальными претензиями Алиева к Армении

Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз обеспокоен территориальными претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева к Армении.

Об этом 22 января заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, на котором, в числе других вопросов, обсуждались отношения Армении и Азербайджана.

«Мы сошлись в мнении о том, что Азербайджану следует вернуться к содержательным переговорам о мире и нормализации с Арменией», - отметил глава дипломатии ЕС.

«Последние территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемым и обернется серьезными последствиями для наших отношений с Азербайджаном», - заявил

Боррель.