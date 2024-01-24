Европейский Союз обеспокоен территориальными претензиями Алиева к Армении - Mediamax.am

1043 просмотров

Европейский Союз обеспокоен территориальными претензиями Алиева к Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз обеспокоен территориальными претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева к Армении.

Об этом 22 января заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, на котором, в числе других вопросов, обсуждались отношения Армении и Азербайджана.

 

«Мы сошлись в мнении о том, что Азербайджану следует вернуться к содержательным переговорам о мире и нормализации с Арменией», - отметил глава дипломатии ЕС.

 

«Последние территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство.  Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемым и обернется серьезными последствиями для наших отношений с Азербайджаном», - заявил

Боррель.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Январь 23, 2024 16:42
Мирзоян: Вероятность эскалации существует и сегодня

Внешняя политика | Январь 23, 2024 11:26
Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Закавказье

Внешняя политика | Январь 23, 2024 10:28
Баку обвинил Борреля в применении «двойных стандартов»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024