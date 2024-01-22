ПАСЕ обсудит вопрос отмены полномочий азербайджанской делегации

Ереван /Медиамакс/. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос ограничения полномочий делегации Азербайджана.
«Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ оспорены по существенным основаниям неисполнения обязательств и отсутствия сотрудничества»,- говорится в микроблоге X ПАСЕ.
Ассамблея примет решение по этому вопросу по итогам обсуждения 24 января.
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