ПАСЕ обсудит вопрос отмены полномочий азербайджанской делегации

Ереван /Медиамакс/. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос ограничения полномочий делегации Азербайджана.

«Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ оспорены по существенным основаниям неисполнения обязательств и отсутствия сотрудничества»,- говорится в микроблоге X ПАСЕ.

Ассамблея примет решение по этому вопросу по итогам обсуждения 24 января.