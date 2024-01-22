ПАСЕ обсудит вопрос отмены полномочий азербайджанской делегации - Mediamax.am

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ПАСЕ обсудит вопрос отмены полномочий азербайджанской делегации


Фото: https://balkaninsight.com/


Ереван /Медиамакс/. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит вопрос ограничения полномочий делегации Азербайджана.

«Полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ оспорены по существенным основаниям неисполнения обязательств и отсутствия сотрудничества»,- говорится в микроблоге X ПАСЕ.

 

Ассамблея примет решение по этому вопросу по итогам обсуждения 24 января.

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