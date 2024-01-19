Пашинян и Коломина обсудили вопросы сотрудничества Армения-НАТО

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили сегодня в Ереване сотрудничество Армения-НАТО, а также вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на встрече Никол Пашинян коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, последних событий в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также мирного процесса.

«Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе. В этом контексте армянский премьер подчеркнул необходимость соответствующего реагирования и действий международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе»,- говорится в сообщении правительства.