В Вашингтоне не комментируют несостоявшийся визит Боно в Баку

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер ушел от ответа на вопрос о том, почему посетивший Ереван старший советник США по переговорам на Кавказе Луи Боно не совершил визит в Баку.

Бакинские СМИ писали, что власти Азербайджана дали понять американской стороне, что визит Боно нежелателен.

Выступая на брифинге в Вашингтоне, Мэтью Миллер сказал следующее:

«Могу сказать только, что мы приветствуем работу по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут устойчивый мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить импульс и заключить соглашение».