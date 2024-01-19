В Вашингтоне не комментируют несостоявшийся визит Боно в Баку - Mediamax.am

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В Вашингтоне не комментируют несостоявшийся визит Боно в Баку


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Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер ушел от ответа на вопрос о том, почему посетивший Ереван старший советник США по переговорам на Кавказе Луи Боно не совершил визит в Баку.

Бакинские СМИ писали, что власти Азербайджана дали понять американской стороне, что визит Боно нежелателен.

 

Выступая на брифинге в Вашингтоне, Мэтью Миллер сказал следующее:

 

«Могу сказать только, что мы приветствуем работу по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут устойчивый мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить импульс и заключить соглашение».

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В Вашингтоне не комментируют несостоявшийся визит Боно в Баку
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