Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России, отметил Лавров

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что «Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном».

«Мы помним, когда многие из официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза. Когда премьер Пашинян пришел к власти, у нас не было малейшего порыва как-то отстраниться от Еревана в наших отношениях. Все развивалось, как и при его предшественнике, - в экономике, энергетике, социальной сфере и в военно-политических делах», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Российский министр заявил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России, однако позиция Еревана остается неясной.

«Наши западные коллеги хотят, чтобы только на их территории был подписан мирный договор, это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван - мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу», - сказал Лавров.