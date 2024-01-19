Лавров: отсутствие прогресса вызвано позицией Еревана

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что отсутствие прогресса в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном вызвано позицией Еревана.

«При всем уважении, я вижу причину в позиции Еревана. Не знаю, кто что Еревану советует. Но мы видели, что как только Евросоюз, Франция, Германия, США поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и по подготовке мирного договора, тут же стали без приглашения внедряться в эти процессы», - заявил Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве.

Российский министр отметил, что «не увидел логики» в заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об условиях осуществления транзита из Азербайджана в Нахичевань по территории Армении.

«То, что сказал господин Пашинян, что он хочет то ли таких же условий для транзита через Армению, какие используются при транзите из Азербайджана в Нахичевань через иранскую территорию, я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты», - сказал Лавров, выступая на пресс-конференции в Москве.