Москва настаивает на необходимости возобновления трехсторонней работы

Ереван /Медиамакс/. 17 января заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял посла Армении Вагаршака Арутюняна.

«В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении МИД России.