Москва настаивает на необходимости возобновления трехсторонней работы

Ереван /Медиамакс/. 17 января заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял посла Армении Вагаршака Арутюняна.
«В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении МИД России.
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