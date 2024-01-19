Москва настаивает на необходимости возобновления трехсторонней работы - Mediamax.am

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Москва настаивает на необходимости возобновления трехсторонней работы


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. 17 января заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин принял посла Армении Вагаршака Арутюняна.

«В ходе беседы обстоятельно обсуждена ситуация в процессе армяно-азербайджанской нормализации. С российской стороны акцентирована настоятельная необходимость скорейшего возобновления трехсторонней работы по данному направлению на основе комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана», - говорится в сообщении МИД России.

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