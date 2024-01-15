Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретятся в конце января

Ереван /Медиамакс/. Очередное заседание комиссий по демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном состоится в конце января.

«Согласно предварительным договоренностям, на заседании сначала будет рассмотрен проект положения о совместной деятельности комиссий, в котором должны быть четко определены виды юридически значимых документов и правовых актов, подлежащих использованию в совместной работе, и идентифицированы последние топографические карты советского периода, составленные и изданные на надлежащих правовых основаниях»,- говорится в сообщении аппарата вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Конкретная дата и место встречи будут дополнительно согласованы.

Последняя встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева состоялась 30 ноября 2023 года на иджевано-казахском участке армяно-азербайджанской границы. По итогам встречи Ереван и Баку утвердили порядок работы комиссий по демаркации границы.