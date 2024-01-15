Координатор Госдепартамента США по глобальной актикоррупционной борьбе посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Координатор Госдепартамента США по глобальной актикоррупционной борьбе Ричард Нефью посетит Армению и Грузию с 15 по 18 января.

В сообщении Госдепартамента говорится, что «в обеих странах он обсудит текущие меры и вызовы в борьбе с коррупцией и определит сферы для дальнейшего сотрудничества».

В Армении Ричард Нефью встретится с должностными лицами, сотрудниками сферы юстиции и правоохранительных органов и примет участие в круглом столе с представителями гражданского общества.