Координатор Госдепартамента США по глобальной актикоррупционной борьбе посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. Координатор Госдепартамента США по глобальной актикоррупционной борьбе Ричард Нефью посетит Армению и Грузию с 15 по 18 января.
В сообщении Госдепартамента говорится, что «в обеих странах он обсудит текущие меры и вызовы в борьбе с коррупцией и определит сферы для дальнейшего сотрудничества».
В Армении Ричард Нефью встретится с должностными лицами, сотрудниками сферы юстиции и правоохранительных органов и примет участие в круглом столе с представителями гражданского общества.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.