Григорян примет участие в заседании «Украинской мирной резолюции» - Mediamax.am

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Григорян примет участие в заседании «Украинской мирной резолюции»


Фото: ukrainianworldcongress.org (archive photo)


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Швейцарию.

В аппарате Совбеза сообщили, что 14 января Армен Григорян примет участие в 4-м заседании «Украинской мирной резолюции».

 

Медиамакс напоминает, что 11 декабря  2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

 

«Собеседники обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также региональных проблемах на Южном Кавказ»,- говорилось в сообщении МИД Армении.

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