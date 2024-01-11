Григорян примет участие в заседании «Украинской мирной резолюции»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Швейцарию.

В аппарате Совбеза сообщили, что 14 января Армен Григорян примет участие в 4-м заседании «Украинской мирной резолюции».

Медиамакс напоминает, что 11 декабря 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Собеседники обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также региональных проблемах на Южном Кавказ»,- говорилось в сообщении МИД Армении.