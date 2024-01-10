Пашинян и Герапетритис обсудили евроинтеграцию Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что его страна «готова поддерживать Армению по всем возможным направлениям, как в отношениях с Евросоюзом, так и в перспективе диалога по интеграции Армении в европейскую семью».

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян отметил на встрече:

«Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую Греция вместе с Европейским Союзом и международным сообществом оказывала и оказывает нам. Конечно, мы не считаем, что нам удалось в полной мере использовать потенциал развития наших отношений как в двустороннем, так и в многостороннем плане. Надеюсь, что в результате этого визита мы повысим уровень использования этого потенциала».