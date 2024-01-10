ТАСС: Германия предлагает Армении финансовую помощь за «антироссийские шаги»

Ереван /Медиамакс/. Российское государственное агентство ТАСС сообщает сегодня со ссылкой на «осведомленный источник», что Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении.

«Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина - максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц. Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского союза», - отметил собеседник ТАСС.