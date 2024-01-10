Мирзоян: В некоторых фрагментах азербайджанских предложений мы видим регресс

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что в конце декабря Армения получила очередные предложения по мирному договору от Азербайджана.
«4 января мы отправили свои предложенгия. В некоторых статьях, в некоторых частях текста азербайджанских предложений мы видим определенный регресс, но на некоторых других направлениях налицо определенный прогресс. Мы над этими предложениями работали конструктивно.
В мирном соглашении мы должны отобразить те четкие основания, на которых должен происходить процесс демаркации. Территориальная целостность, нерушимость границ и делимитация границ – это вопросы, в которых Армения не может допустить неопределенности. Любая неопределенность является благодатной почвой для дальнейшей эскалации», - заявил Арарат Мирзоян насовместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.
Йоргос Герапетритис, в свою очередь, отметил, что вовлеченные стороны должны находиться в постоянном диалоге.
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