Париж потребовал освободить задержанного в Азербайджане француза - Mediamax.am

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Париж потребовал освободить задержанного в Азербайджане француза


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Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Франции потребовало от Азербайджана освободить задержанного француза.

«Мы подтверждаем задержание гражданина Франции азербайджанскими властями в начале декабря. Мы указали азербайджанской стороне на то, что расцениваем это задержание как произвол. Требуем немедленного освобождения нашего соотечественника», - говорится в заявлении МИД Франции, которое приводит ТАСС.

 

О задержании гражданина Франции Мартена Риана по подозрению в шпионаже заявила арнее посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева. Она отметила, что Риану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.

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