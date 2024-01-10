Париж потребовал освободить задержанного в Азербайджане француза

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Франции потребовало от Азербайджана освободить задержанного француза.
«Мы подтверждаем задержание гражданина Франции азербайджанскими властями в начале декабря. Мы указали азербайджанской стороне на то, что расцениваем это задержание как произвол. Требуем немедленного освобождения нашего соотечественника», - говорится в заявлении МИД Франции, которое приводит ТАСС.
О задержании гражданина Франции Мартена Риана по подозрению в шпионаже заявила арнее посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева. Она отметила, что Риану избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.
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