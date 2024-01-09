Назначен новый постоянный представитель Армении в ОЧЭС

Ереван /Медиамакс/. По рекомендации премьер-министра президент Армении подписал указ о назначении Наири Петросяна постоянным представителем Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества (резиденция - Сатмбул).
Последний год Наири Петросян был советником секретариата МИД Армении. До этого он занимал должность заместителя постоянного представителя Армении в офисе ООН в Женеве.
Наири Петросян работает в МИД Армении с 1998 года.
Занимавший должность постоянного представителя Армении в ОЧЭС Саак Саргсян был назначен послом Армении в Эфиопии в декабре 2023 года.
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