Назначен новый постоянный представитель Армении в ОЧЭС - Mediamax.am

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Назначен новый постоянный представитель Армении в ОЧЭС


Наири Петросян
Наири Петросян

Фото: из личного архива


Ереван /Медиамакс/. По рекомендации премьер-министра президент Армении подписал указ о назначении Наири Петросяна постоянным представителем Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества (резиденция - Сатмбул).

Последний год Наири Петросян был советником секретариата МИД Армении. До этого он занимал должность заместителя постоянного представителя Армении в офисе ООН в Женеве.

 

Наири Петросян работает в МИД Армении с 1998 года.

 

Занимавший должность постоянного представителя Армении в ОЧЭС Саак Саргсян был назначен послом Армении в Эфиопии в декабре 2023 года.

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