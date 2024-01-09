Секретарь Совбеза и Луи Боно обсудили армяно-азербайджанский процесс

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и старший советник США по переговорам на Кавказе Луи Боно обсудили процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

В аппарате Совбеза сообщили, что на встрече обсуждались последние переговоры и реализация достигнутых договоренностей.

«Армен Григорян еще раз подтвердил приверженность армянской стороны установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регионе», - говорится в сообщении.