МИД РФ: США рассматривают Южный Кавказ как «второй фронт» против России

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что «никто извне путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье не откроет».

«Исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом. Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье не откроет. Ставка на «чудодейственную» западную помощь иллюзорна и опасна. Примеры Косово, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, пущенного под откос ближневосточного урегулирования (которое фактически монополизировали США), Украины воочию показывают, чем чревато вмешательство известных «демократизаторов» и «примирителей». В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия «второго фронта» против России. Все это в корне противоречит подлинным интересам народов региона», - заявил Галузин в интервью

«Россия сегодня».

«Мелочей в переговорном процессе и в том, что ему сопутствует, нет. Все требует предельной аккуратности, глубокого понимания и выдержки. Важно не только подготовить и подписать взаимоприемлемый договор. Не менее востребовано создание условий для его последующего неукоснительного соблюдения. В этом плане Баку и Ереван могут опереться на Консультативную региональную платформу «3 + 3». Её краеугольный принцип – строгое уважение суверенитета и независимости каждого из участников», - отметил российский дипломат.