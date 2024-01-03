Алиев призвал руководство Армении «сделать выводы из уроков истории» - Mediamax.am

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Алиев призвал руководство Армении «сделать выводы из уроков истории»


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Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «руководство Армении должно сделать выводы из уроков истории».

«Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты. Азербайджанский народ хорошо знает это. В то же время он хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы, необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше. И руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев», - заявил Алиев в новогоднем обращении к народу.

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