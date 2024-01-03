Токаев призвал избавляться от ложного патриотизма

Ереван /Медиамакс/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что «казахстанцы должны избавляться от ложного патриотизма».

«Нам нельзя предаваться пустопорожним дискуссиям о былом величии или обидах. Конечно, история - это важная составляющая нашей общенациональной идентичности, поэтому государство именно сейчас ведет системную деятельность в этом направлении», - сказал Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan, которое цитирует ТАСС.

При этом он отметил, что гораздо важнее не то, кем были жители страны, а кем они станут.

«Мы должны быть едины в понимании не только того, какой сложный путь мы прошли, но и того, к чему мы стремимся. Нам нужно жить не воспоминаниями о прошлом, а устремлениями в будущее, делом доказывать величие нашей нации. Нам следует избавляться от подражательства в культуре, ложного патриотизма и безудержного бахвальства. В нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни. Должен сказать правду, не все представители интеллигенции, выдающие себя за «совесть нации», достойно выполняют эту благородную миссию. Вместо настоящего духовного пастырства мы слышим нытье вокруг мелких тем, привычные самовосхваления и жалобы на власть за невнимание к их материальным вопросам», - сказал глава Казахстана.