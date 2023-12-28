Лавров: Ереван пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию».

«Армения меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы. Для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах, включая утрату Карабаха, пытаются винить Россию. Армения для нас была и остается стратегическим партнером на Южном Кавказе. Убеждены, что все трудности носят временный характер и будут преодолены при наличии политической воли», - сказал Лавров в интервью ТАСС.

«Сейчас Армения сталкивается с целым рядом вызовов. Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ. Их задача - потеснить Москву и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности. Выход из непростой ситуации очевиден - выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне.

Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой в первую очередь на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе. Сегодня наши военные - ключевой элемент обеспечения мира в этом регионе.

В последнее время Ереван развивает сотрудничество с НАТО и ее отдельными странами-членами. В этом году Армения приняла участие в нескольких десятках мероприятий с альянсом. Продолжает модернизацию своих вооруженных сил по натовским стандартам, военные республики проходят подготовку в ряде государств Североатлантического блока.

Это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев - укрепить в регионе свои позиции.

Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», - сказал глава МИД России.