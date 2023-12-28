Глава МИД Армении: «Несмотря на множество преград, шанс на мир есть»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил сегодня в Ереване, что «Иран хочет, чтобы мир и стабильность в регионе были обеспечены без вмешательства иностранных сил».

«Обеспечить мир и безопасность можно только благодаря региональным гарантам. Мы оптимистично настроены на то, что позитивные настроения, существующие в регионе, будут реализованы в формате 3+3 посредством Ирана, России и Турции.

Иран полностью поддерживает установление стабильного мира на Южном Кавказе, а также запуск транзитного маршрута Север-Юг. Иран приветствует проект «Перекресток мира», представленный Арменией»,- сказал Абдоллахиян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Арарат Мирзоян заявил, что «политика, проводимая Арменией и Ираном в отношении полной эксплуатации региональных путей коммуникации, полностью созвучна».

Говоря о мирном договоре, глава МИД Армении отметил, что несколько дней назад от Азербайджана поступили предложения.

«Мы их обсудим и ответим. Многие утверждают, что существует реальная возможность довести мирный процесс до логического завершения. Я согласен с этими утверждениями, у нас действительно есть шанс на мир, несмотря на множество препятствий, несмотря даже на насильственное перемещение армянского населения из Нагорного Карабаха. Однако одно государство в одиночку не может добиться мира и подписать мирный договор»,- сказал Арарат Мирзоян.