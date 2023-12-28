Западу безразлична судьба народа Армении, заявила Захарова

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «Западу безразлична судьба армянского населения».

Как сообщает ТАСС, выступая на брифинге по итогам уходящего года, Захарова сказала:

«Прошедший год был непростым для очень многих стран и для очень многих народов мира. Он был не простым и для Армении. Мы видим всяческие попытки втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры. Мы видим, как Западу абсолютно безразлична судьба армянского населения, народа Армении. Они используют их чувства, их историческую память, их боль и страдания исключительно в собственных интересах, - сказала Захарова. С учетом союзнического характера отношений мы готовы всячески содействовать миру, стабильности и процветанию Армении. Для нас это действительно имеет важнейшее значение».