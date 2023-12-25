Пашинян примет участие во встречах лидеров стран ЕАЭС и СНГ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Россию с двухдневным рабочим визитом.

Пресс-служба правительства сообщила, что 25 декабря в Санкт-Петербурге Никол Пашинян примет участие в заседании Евразийского экономического совета, а 26 декабря - в неформальном саммите СНГ.