Пашинян примет участие во встречах лидеров стран ЕАЭС и СНГ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл в Россию с двухдневным рабочим визитом.
Пресс-служба правительства сообщила, что 25 декабря в Санкт-Петербурге Никол Пашинян примет участие в заседании Евразийского экономического совета, а 26 декабря - в неформальном саммите СНГ.
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