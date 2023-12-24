Лавров провел телефонные переговоры с главами МИД Турции и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. 22 декабря по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергя Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
«Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня с акцентом на текущей ситуации в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД России.
22 декабря Лавров провел телефонную беседу и с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений и взаимодействие по проблематике Южного Кавказа», - говорится в сообщении.
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