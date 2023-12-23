Зеленский рассчитывает на укрепление стратегического сотрудничества с Баку

Ереван /Медиамакс/. Владимир Зеленский благодарен Азербайджану и лично Ильхаму Алиеву «за поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность и помощь в ликвидации гуманитарных последствий войны с Россией».

Об этом говорится в послании Зеленского в связи с предстоящим днем рождения Алиева, которому 24 декабря исполнится 62 года.

«2023 год – год 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева был знаменательным годом для Азербайджана и лично для Вас. Именно в этом году суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен», - заявил президент Украины.

«Я высоко ценю существующие дружеские отношения между нашими государствами, наш личный конструктивный и искренний диалог. Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое сотрудничество, основанное на уважении и доверии, будет и дальше активно развиваться на благо народов обеих стран», - отметил Зеленский.