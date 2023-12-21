Баку ставит условие своего участия в переговорах в США - Mediamax.am

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Баку ставит условие своего участия в переговорах в США


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Ереван /Медиамакс/. Вашингтону следует изменить свою позицию в отношении Баку, чтобы США могли играть роль посредника в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

 

По его словам, подход американской стороны, озвученный ранее помощником госсекретаря США Джеймсом О`Брайеном, «не был сбалансированным».

 

«Это был односторонний и однобокий подход, вызвавший обеспокоенность в Азербайджане», - сказал помощник Алиева.

 

Медиамакс отмечает, что после визита Джеймса О`Брайена в Баку, состоявшегося в начале декабря, американская сторона заявила о готовности госсекретаря США Энтони Блинкена принять глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

 

Хикмет Хаджиев заявил также, что Баку выступает за проведение прямых переговоров с Ереваном. «В то же время мы не отказываемся от других посреднических усилий», - уточнил он в интервью BBC.

 

Он отметил, что последние три месяца можно считать самым спокойным периодом в истории азербайджано-армянских отношений с момента восстановления независимости Азербайджана и Армении.

 

«Относительный мир обеспечен, настало время превратить его в долгосрочный, включая подписание мирного договора. Азербайджан поддерживает мирную повестку в регионе», - добавил Гаджиев.

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