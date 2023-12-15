Захарова заявила о «серьезных рисках» для Армении

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что «некоторые политики в Ереване высказывают претензии по поводу усилий России по содействию армяно-азербайджанской нормализации, рассуждают о «неэффективности» трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг».

Захарова подчеркула, что «данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними».

«Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными. Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь – для самой Армении.

Купировать же эти вызовы с помощью западных псевдопосредников не получится.

США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная – потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной», - заявила российский дипаломат.

Мария Захарова также отметила, что «уже много месяцев армянская сторона блокирует начало работ по восстановлению железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, отказываясь соблюдать положения пункта 9 заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года».