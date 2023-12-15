Пашинян подчеркнул важность усилий США в армяно-азербайджанском урегулировании - Mediamax.am

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Пашинян подчеркнул важность усилий США в армяно-азербайджанском урегулировании


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом США в Армении Кристиной Куинн высоко оценил усилия США в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян с удовлетворением подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и отметил, что активный двусторонний диалог способствует последовательному развитию взаимодействия.

 

В ходе встречи обсуждались и иные вопросы, связанные с повесткой армяно-американского сотрудничества.

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