Пашинян подчеркнул важность усилий США в армяно-азербайджанском урегулировании

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послом США в Армении Кристиной Куинн высоко оценил усилия США в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян с удовлетворением подчеркнул динамичный характер армяно-американских отношений и отметил, что активный двусторонний диалог способствует последовательному развитию взаимодействия.
В ходе встречи обсуждались и иные вопросы, связанные с повесткой армяно-американского сотрудничества.
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