В Москве назвали «абсолютно бесполезным» расширение миссии ЕС в Армении

Ереван /Медиамакс/. Заммминистра иностранных дел России Михаил Галузин считает, что расширение гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении усилит напряженность в Закавказье.

«Само появление этой миссии в Армении - совершенно бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию. Мы убеждены в том, что расширение миссии Евросоюза будет абсолютно бесполезным и не даст никакого результата с точки зрения содействия урегулированию, основные принципы которого были выработаны в ноябре 2020 года высшими руководителями России, Азербайджана и Армении и закреплены в нескольких трехсторонних совместных заявлениях», - эти слова Галузина приводит ТАСС.

«Ничего нового Евросоюз в Закавказье не привносит, привносит только дополнительную напряженность и недоверие. Политика Евросоюза в Закавказье направлена исключительно на то, чтобы вытеснять оттуда Россию, при этом используя наши наработки в процессе мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном», - добавил дипломат.

Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение увеличить численность Гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) до 209 человек.

Об этом 11 декабря заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Утром 11 декабря министры провели в Брюсселе неформальную встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Это важное увеличение численности миссии, и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном», - сказал Боррель.

По его мнению, «сейчас есть исторический шанс достигнуть мира в регионе и ЕС намерен работать в этом направлении с Арменией и Азербайджаном».

1 ноября глава EUMA Маркус Риттер сказал, что Гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) полностью укомплектована, в ее составе работают 93 члена

из 23 стран ЕС.