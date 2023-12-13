Мирзоян: «Стремимся настолько приблизиться к ЕС, насколько ЕС считает это возможным» - Mediamax.am

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Мирзоян: «Стремимся настолько приблизиться к ЕС, насколько ЕС считает это возможным»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «мы стремимся приблизиться к Европейскому Союзу настолько, насколько ЕС считает это возможным».

«Восточное партнерство (ВП) способствовало процессу демократического перехода в моей стране. Армения приняла четкое решение выбрать необратимый путь демократизации и реформ. Последним проявлением нашей решимости стала ратификация Римского статута. Присоединившись к Международному суду, Армения тем самым способствовала укреплению международно-правовой системы, одновременно подтвердив суверенное право принимать решения, исходящие из собственных национальных интересов»,- сказал глава МИД на министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе.

 

Он отметил, что «наше правительство приветствует решение Еврокомиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о членстве с Молдовой и Украиной и предоставить Грузии статус кандидата».

 

«Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и ее народом, у которого также есть европейские устремления. Мы считаем, что эти новые развития не должны стать причиной дальнейшего снижения интереса к ВП, а должны послужить превращению долгожданного прогресса этой тройки в дополнительный мост для тех партнеров, которые имеют твердое намерение и решимость сблизиться с Восточным партнерством Евросоюза»,- сказал Арарат Мирзоян.

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