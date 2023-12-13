Состав Гражданской миссии ЕС в Армении будет расширен

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение увеличить численность Гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) до 209 человек.
Об этом 11 декабря заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Утром 11 декабря министры провели в Брюсселе неформальную встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
«Это важное увеличение численности миссии, и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном», - сказал Боррель.
По его мнению, «сейчас есть исторический шанс достигнуть мира в регионе и ЕС намерен работать в этом направлении с Арменией и Азербайджаном».
1 ноября глава EUMA Маркус Риттер сказал, что Гражданская миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) полностью укомплектована, в ее составе работают 93 члена из 23 стран ЕС.
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