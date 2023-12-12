Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сказал, что «Евросоюз не намерен проводить с Арменией военные учения».

«ЕС не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕС - это не военный альянс, это политическое и экономическое сообщество ценностей»,– заявил Стано согласно «Известиям».

Он отметил, что также нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран-членов ЕС.

В Евросоюзе изучают возможность оказания поддержки армянской армии «в нелетальном формате» по линии Европейского фонда мира, но конкретных решений пока нет, сообщил представитель ЕС.